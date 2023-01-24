Космос по-королевски

24 янв. 7:00

Саудовская Комиссия по связи, космосу и технологиям объявила о создании альянса предпринимателей, готовых вложиться в космический сектор.

Выступая на The Garage Disrupt – ежемесячной встрече технологических стартапов и инвесторов с участием представителей государственного и частного секторов, которые проводятся для обеспечения роста и устойчивости стартапов - заместитель управляющего космическим департаментом Комиссии Франк Зальцгебер пояснил, что альянс призван создать предпринимательскую экосистему в сфере космоса.

"Так как The Garage Disrupt первыми присоединились к альянсу, то на этой базе будет создана площадка для заинтересованных сторон, которые могут оказать поддержку саудовским предпринимателям в области инноваций", - пишет со ссылкой на Зальцгебера Arab News.

Альянс также будет поддерживать предпринимательские инициативы, включая акселерационные программы, семинары и хакатоны, а также связывать предпринимателей с инвесторами и экспертами.

В ноябре кабинет министров Саудовской Аравии одобрил создание Высшего космического совета, в который вошли высокопоставленные должностные лица правительства Саудовской Аравии, в том числе министр связи и информационных технологий и министр иностранных дел.

В соответствии с "Видением 2030" Саудовская космическая комиссия также объявила о запуске Саудовской космической акселерационной программы в декабре.

Все это направлено на активизацию космического сектора королевства, а также на дальнейшие предложения активных решений вопросов в сфере космоса, которые воодушевят местную экосистему и определят уровень ее зрелости.

Это согласуется с объявлением, сделанным королевством еще в 2020 году, об инвестировании 2,1 миллиарда долларов в свой космический сектор, из-за хороших перспектив мировой отрасли, стоимость которой к 2040 году оценивается в триллион долларов.