Мрак в Пакистане

24 янв. 3:00

Предприятия и больницы страдают, чиновники отказываются предсказывать, когда подача электричества будет полностью восстановлена. В Пакистане по всей стране произошло отключение электроэнергии из-за технической неисправности, в результате чего большие участки страны, включая столицу Исламабад, остались без электричества.

Ранее в январе правительство приняло директиву, предписывающую рынкам и торговым центрам закрыться к 20:30 в целях экономии энергии в условиях нарастающего топливного кризиса. Однако это было проигнорировано. Это второй случай за последние четыре месяца, когда в Пакистане произошел серьезный сбой в подаче электроэнергии. Как отмечает Аль-Джазира, в октябре отключение электричества продолжалось более 12 часов и затронуло в основном южные районы страны.

Министерство энергетики сообщило, что системная частота национальной сети упала в 7:34 утра (02:34 по Гринвичу) в понедельник утром. Министр энергетики Хуррам Дастгир Хан сказал местному телеканалу, что в зимний период для экономии топлива национальная сеть временно отключает энергоблоки на ночь, "однако сегодня утром, когда системы были включены одна за другой, произошло колебание напряжения, и энергоблоки отключались один за другим из-за каскадного воздействия".

Выступая на пресс-конференции в Исламабаде позже в понедельник, министр сказал, что власти безостановочно работают над решением проблемы, при этом электричество частично восстановлено в разных частях страны. "К счастью, система распределения не пострадала, но нам по-прежнему нужна энергия для включения электростанций, это можно сделать, только включив их одну за другой", - сказал он журналистам, заявив, что для расследования причин отключения электроэнергии была сформирована следственная комиссия из трех человек.

Отключение электроэнергии в стране с населением более 220 миллионов человек произошло на фоне продолжающегося экономического кризиса.

Мухаммед Первез, 54-летний житель крупнейшего города Пакистана Карачи, заявил, что его больной отец более часа ждал приема врача, так как отключение электроэнергии повлияло на электронные системы в частной клинике. "В некоторых крупных больницах есть генераторы для поддержки, но для небольших больниц даже получение жетона за консультацию пациента требует времени, поскольку все делается вручную", - сказал он "Аль-Джазире".

Камран Аршад, управляющий директор текстильной компании в Лахоре, сказал, что в понедельник ему пришлось закрыть свою фабрику из-за отключения электроэнергии: "Мы работаем на 40% газа и 60% на электричестве, но уже есть нехватка газа, и сегодня из-за отключения электроэнергии наша фабрика на день остановлена".

Аршад, который также является высокопоставленным должностным лицом Всепакистанской ассоциации текстильных фабрик, сказал, что убытки, понесенные из-за отключения электроэнергии, могут составить миллиарды долларов. "Наши собственные убытки за один день простоя составляют более 20 миллионов пакистанских рупий (что эквивалентно 87 тысячам долларов). По всей отрасли убытки из-за этой поломки, вероятно, исчисляются миллиардами рупий", - сказал он.

Сотрудник государственной больницы Пакистанского института медицинских наук (PIMS) в Исламабаде заявил, что больница была вынуждена отключить свои операционные из-за отключения электроэнергии.

Однако официальные лица Медицинского центра последипломного образования Джинна (JPMC) в Карачи, одной из крупнейших государственных больниц в Пакистане, заявили, что отключение не повлияет на работу. "У нас есть резервы, которые могут позволить нам работать более пяти дней без перерыва", - сказал представитель JPMC Джахангир Дуррани.