Иран обеспечивает себя лекарствами на 90%

23 янв. 23:58

Иранская фармацевтическая промышленность производит 90% всех лекарств, потребляемых в стране, сообщил президент Исламской Республики Эбрахим Раиси.

По его словам, это результат работы научных парков и технопарков, пишет IRNA.

Президент добавил, что отечественные специалисты создали шесть антикоронавирусных вакцин, поэтому импортировать их больше нет необходимости.

Напомним, как сообщал ранее "Вестник Кавказа", число созданных с использованием нанотехнологий иранских продуктов и оборудования увеличилось за девять лет в шесть раз.