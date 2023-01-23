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Иран обеспечивает себя лекарствами на 90%

Иран обеспечивает себя лекарствами на 90%

Иранская фармацевтическая промышленность производит 90% всех лекарств, потребляемых в стране, сообщил президент Исламской Республики Эбрахим Раиси.

По его словам, это результат работы научных парков и технопарков, пишет IRNA.

Президент добавил, что отечественные специалисты создали шесть антикоронавирусных вакцин, поэтому импортировать их больше нет необходимости.

Напомним, как сообщал ранее "Вестник Кавказа", число созданных с использованием нанотехнологий иранских продуктов и оборудования увеличилось за девять лет в шесть раз.

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