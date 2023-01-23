Уникальное для Северного Кавказа отделение "скорой" открылось в Грозном

23 янв. 23:49

В Грозном заработало первое в СКФО отделение скорой помощи, созданное в соответствии с международным стандартом Emergency. Оно будет действовать на базе республиканской клинической больницы.

Глава Минздрава Чечни Сулейман Лорсанов на открытии подчеркнул, что пациенты в комфортных условиях смогут проходить комплексное обследование, с участием врачей всех специальностей, также будет доступна экстренная медпомощь без госпитализации.

В отделении можно будет необходимую лабораторную и инструментальную диагностику, причем в сжатые сроки. Если понадобится, возможна госпитализация в профильные отделения.

В отделении будет в общей сложности 30 коек. Оно снабжено среди прочего мониторами, которые непрерывно следят за состоянием пациента, аппаратами ИВЛ и кислородом, пишет ТАСС.

Напомним, как сообщал "Вестник Кавказа", ранее группа молодых представителей Грозненского нефтяного университета получила грант за открытие способов бороться с фобиями.