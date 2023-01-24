В Северной Осетии из новогодних елок сделают биокомпост

Региональный оператор "Эра" собрал в Северной Осетии 3 тыс новогодних елок
В Северной Осетии новогодние елки переработают в биокомпост, - сообщили в регоператоре "ЭРА".
"Деревья пройдут процесс дробления и отправятся на биокомпостирование. Эта акция проходит в Северной Осетии уже второй раз", - сказано в заявлении.
С контейнерных площадок Владикавказа собрали 3 тыс хвойных деревьев, которые жители аккуратно складировали, - уточнили в компании.
Жители республики серьезно отнеслись к процессу и заранее освобождали елки от игрушек и мишуры, поведал генеральный директор компании Александр Гокоев.
Напомним, как ранее сообщал "Вестник Кавказа", жителям Нальчика дали всего три дня на утилизацию новогодних елок, сообщив, что акция "Елочный круговорот" пройдет с 15 по 17 января.