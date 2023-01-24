В Северной Осетии из новогодних елок сделают биокомпост

24 янв. 4:27

Региональный оператор "Эра" собрал в Северной Осетии 3 тыс новогодних елок

В Северной Осетии новогодние елки переработают в биокомпост, - сообщили в регоператоре "ЭРА".

"Деревья пройдут процесс дробления и отправятся на биокомпостирование. Эта акция проходит в Северной Осетии уже второй раз", - сказано в заявлении.

С контейнерных площадок Владикавказа собрали 3 тыс хвойных деревьев, которые жители аккуратно складировали, - уточнили в компании.

Жители республики серьезно отнеслись к процессу и заранее освобождали елки от игрушек и мишуры, поведал генеральный директор компании Александр Гокоев.

Напомним, как ранее сообщал "Вестник Кавказа", жителям Нальчика дали всего три дня на утилизацию новогодних елок, сообщив, что акция "Елочный круговорот" пройдет с 15 по 17 января.