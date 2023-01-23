В "Поезде Победы" появился новый вагон

23 янв. 23:28

На Белорусском вокзале Москвы сегодня представили новый вагон "Поезда Победы"

В легендарном поезде воссоздали Нюрнбергский, Хабаровский и Токийский трибуналы над нацистами и их союзниками.

В нем можно увидеть, как японские каратели из отряда 731 проводили опыты над мирными жителями и детьми, испытывая бактериологическое оружие. Также в нем воссоздан фрагмент Нюрнбергского судебного процесса, - передает РИА Новости.

"Поезд Победы", в котором теперь уже 10 вагонов, москвичи и гости столицы смогут увидеть до 27 января.

Напомним, как сообщал ранее "Вестник Кавказа", уникальный передвижной музей "Поезд Победы" 3 февраля прибудет на Кубань и останется там до середины марта. Он будет работать в Тихорецке 3-4 февраля, в Армавире – 5-6 марта, в Краснодаре – 10-13 марта, в Туапсе – 14-15 марта.