На дорогах Тараза заработал "Сергек"

23 янв. 23:13

В казахстанском Таразе начала работать контролирующая водителей система

"Сергек" заработал с 16 января, дорожную безопасность в городе обеспечивают 48 аппаратно-программных комплексов, из них 35 - на линейных участках и 13 - на перекрестках, информирует МВД Казахстана.

Камеры фиксируют превышение скорости автотранспортом, проезд на запрещающий сигнал светофора, нарушение линий дорожной разметки. Фиксация происходит в автоматическом режиме, после чего она проверяется сотрудником полиции и отправляется нарушителю.

"Скачать протоколы предписаний можно на сайтах erap-public.kgp.kz и egov.kz с помощью электронной цифровой подписи, а также в мобильном приложении Kaspi в разделе "Государственные услуги", - уточнили в МВД республики.

Напомним, ранее "Вестник Кавказа" сообщал о том, что камеры видеонаблюдения помогут вычислить плюющих жителей Нур-Султана: депутаты городского маслихата высказались за ужесточение наказания за плевки.