Ильхам Алиев рассказал Блинкену о реальной ситуации на Лачинской дороге

23 янв. 22:50

Сегодня госсекретарь США Энтони Блинкен позвонил президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву, который рассказал ему о том, что на самом деле происходит на Лачинской дороге.

Во время беседы американский дипломат заявил, что обеспокоен в связи с ситуацией в Лачинском коридоре на территории Азербайджана, выразил приверженность Вашингтона нормализации отношений между Ереваном и Баку и поддержку им переговоров по мирному соглашению.

Ильхам Алиев пояснил, что дорога Лачин-Ханкенди никоим образом не заблокирована: с 12 декабря прошлого года по ней проехали около 980 транспортных средств, в том числе более 850 машин российских миротворцев и свыше 120 - МККК.

Азербайджанский президент сообщил, что благодаря МККК удалось обеспечить транспортировку в Армению живущих в Карабахе около 90 больных и людей, которым нужна медпомощь. Все это говорит, что Лачинская дорога не закрыта Азербайджаном.

Ильхам Алиев подчеркнул, что незаконная добыча полезных ископаемых на азербайджанских территориях, где временно размещены миротворцы РФ, должна быть остановлена, там нужно обеспечить возможность для постоянного проведения азербайджанской стороной мониторинга и инспектирования.

Глава государства отметил, что по Лачинской дороге незаконно перебрасываются мины, выпущенные Арменией в 2021 году.

Он обратил внимание на тот факт, что Азербайджан привержен мирному процессу и нормализации отношений с Арменией. Ильхам Алиев уточнил, что мирный договор, который будет заключен между Ереваном и Баку, должен распространяться только на нормализацию двусторонних отношений на базе норм и принципов международного права и представленных Баку пяти принципов.

Президент заверил, что права и безопасность гражданского армянского населения, которое живет в Карабахской экономической зоне Азербайджана, будут обеспечены на основе Конституции и законов АР.

Стороны также обменялись мнениями по вопросам, представляющим взаимный интерес.

Напомним, как сообщал ранее "Вестник Кавказа", акция протеста экоактивистов на Лачинской дороге идет уже 43 дня.