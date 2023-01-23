Прогресс Грузии на пути в Евросоюз оценят в конце года

23 янв. 21:59

Европейская комиссия впервые оценит, насколько Грузия продвинулась на пути к евроинтеграции, в октябре, сообщил посол ЕС в Тбилиси Павел Герчинский.

По его словам, 27 членов ЕС совместно обсудят прогресс Грузии предварительно в конце года.

Дипломат подчеркнул, что Брюссель надеется: работа в этом направлении будет окончена, причем с позитивным результатом, в конце 2023 года.

Посол добавил, что некоторые рекомендации Тбилиси уже выполнил и ожидает оценки от международных организаций, в том числе Венецианской комиссии.

Герчинский указал, что прогресс, которого достигла Грузия, оценят по итогам выполненных ей рекомендаций.

"Это будет опубликовано Европейской комиссией в октябре, после чего государства-члены ЕС обсудят результаты и следующие шаги. Так что впереди у нас очень напряженный год", - цитирует его Sputnik Грузия.

Как сообщал "Вестник Кавказа", ранее глава правящей партии "Грузинская мечта" Ираклий Кобахидзе назвал несправедливым отношение к стране со стороны Запада.