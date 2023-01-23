Ядовитый сироп от кашля убил почти 300 человек в трех странах

23 янв. 21:56

Некачественное лекарство от кашля стало причиной смерти почти 300 жителей трех стран мира, сообщает ВОЗ.

В последние 4 месяца минимум в 7 странах продавались без рецепта детские сиропы от кашля, содержавшие ядовитые вещества - диэтиленгликоль и этиленгликоль. Большинство жертв были детьми в возрасте до пяти лет.

В связи с трагедией ВОЗ издала три глобальных медицинских предупреждения - о вспышках в Гамбии, Индонезии и Узбекистане.

Организация призывает заинтересованных участников поставок немедленно принять меры.

Напомним, как сообщал ранее "Вестник Кавказа", в Самарканде из-за препарата от ОРЗ скончались 18 детей - в лекарстве обнаружили этиленгликоль.