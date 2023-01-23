В Казахстане насчитали 19 млн овец

23 янв. 22:29

Казахстанские животноводы существенно нарастили поголовье овечьих стад

Рост объемов валовой продукции в сфере животноводства позволило увеличить поголовье овец до 19 млн, - сообщил вице-министр сельского хозяйства республики Абулхаир Тамабек.

"В животноводстве объем валовой продукции составил 3,6 трлн тенге, увеличившись на 0,9%. Поголовье крупного рогатого скота составило 8,4 млн голов, что на 2,5% больше уровня 2021 года, овец - увеличилось на 2,2%, до 19 млн голов, лошадей – на 7,7%, до 3,7 млн голов, верблюдов – на 4,6%, до 254,6 тысячи голов, птиц – на 3,8%, до 49,5 млн голов", - рассказал он на коллегии Минсельхоза Казахстана.

Республика теперь полностью обеспечивает себя говядиной, бараниной, кониной и яйцом, - добавил министр.

Напомним, как сообщал "Вестник Кавказа", ранее Минсельхоз Казахстана на три месяца ввел запрет на экспорт лука, чтобы предотвратить его массовый вывоз и стабилизировать цены на него из-за ажиотажного спроса третьих стран.