На Кубани в 2023 году откроют двери новые гостиницы

23 янв. 22:14

Власти Кубани планируют запустить в текущем году около 50 новых мест размещения для туристов

В ушедшем 2022 году на Кубани построили и ввели в эксплуатацию 28 отелей, - сообщили в министерстве курортов и туризма региона.

"До конца 2023 года к открытию запланирована сдача еще около 50 гостиниц вместимостью более 1 тыс номеров – это в том числе отель Abrau Light в Новороссийске на 100 с лишним номеров и "Город mira" в Анапе на 600 номеров", - рассказали в министерстве, передает "Интерфакс".

Сейчас на курортах края на средства инвесторов строится 39 новых объектов, по системе "все включено" на курортах Кубани уже работает 80 гостиниц, и они наиболее востребованы у отдыхающих.

Напомним, как сообщал "Вестник Кавказа", ранее российское правительство внесло в перечень разрешенных для строительства в лесу туристических объектов гостиницы, культурные центры и визит-центры.