Дагестан начнет строить дороги в обход Дербента и Хасавюрта

23 янв. 21:49

С 2025 года в Дагестане начнется строительство двух автодорог в обход Дербента и Хасавюрта

Общая сметная стоимость новых автомобильных составляет 75 млрд рублей, - сообщил сегодня на встрече с работниками Минтранса Дагестана премьер-министр республики Абдулмуслим Абдулмуслимов.

"Строительство автодорог позволит существенно улучшить ситуацию с загруженностью, снизить аварийность, повысить туристическую привлекательность региона", - цитирует слова Абдулмуслимова пресс-служба правительства Дагестана, передает "АиФ-Дагестан".

Строительство этих дорог включено в государственную программу "Развитие транспортной системы", вырастет и финансирование федеральной дорожной сети на территории республики – ранее на нее выделялось около 5 млрд рублей в год, теперь оно вырастит на порядок.

Ввод в эксплуатацию двух дорог запланирован на 2028 год.

Напомним, ранее "Вестник Кавказа" сообщал о том, что в Хасавюртовском районе Дагестане произошло обрушение автомобильного моста. Инцидент случился на подъездной дороге к селу Новосаситли