Раиси: Иран строго соблюдает договоренности с Россией

23 янв. 21:27

Президент Ирана Эбрахим Раиси сегодня на встрече с председателем Госдумы РФ Вячеславом Володиным заявил о контроле на полной реализацией договоренностей с Россией

Россия и Иран могут дополнять друг друга во многих сферах, - отметил президент Ирана.

"Две страны обладают разнообразными и многочисленными возможностями в различных сферах торговли, энергетики, транзита и транспорта, которые могут быть предприняты для расширения двусторонних отношений", - сказал Эбрахим Раиси, передает иранское информационное агентство ИРНА.

Иранский президент также отметил, что возможности двух сторон могут дополнять друг друга, и их использование может создавать региональные выгоды в дополнение к обеспечению интересов двух стран.

В ходе встречи Вячеслав Володин отметил, что Россия и Иран выступают за формирование справедливого мироустройства, обеспечение глобальной и региональной безопасности.

Напомним, как сообщал "Вестник Кавказа", ранее президент Ирана отметил, что в минувшем 2022 году все усилия правительства Ирана были направлены на достижение экономического роста, и сейчас рост экономики республики достиг 4%.