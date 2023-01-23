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ЕС обсудит конфискацию российских активов 25 февраля

ЕС обсудит конфискацию российских активов 25 февраля

Постпреды стран ЕС на заседании, назначенном на 25 февраля, продолжат рассматривать возможность конфискации замороженных активов россиян, такой пункт содержится в повестке заседания.

Согласно документу, дипломаты рассмотрят текущее "положение дел ... вокруг использования замороженных активов для поддержки восстановления Украины".

Еще одна тема, которая будет поднята постпредами, - плановое продление на 6 месяцев антироссийских санкций в сфере экономики по ситуации на Украине, передает РИА Новости.

Напомним, как сообщал "Вестник Кавказа", глава Европейского совета Шарль Мишель сегодня заявил о растущих сложностях с изобретение новых санкций, направленных против России.

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