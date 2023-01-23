ЕС обсудит конфискацию российских активов 25 февраля

23 янв. 20:59

Постпреды стран ЕС на заседании, назначенном на 25 февраля, продолжат рассматривать возможность конфискации замороженных активов россиян, такой пункт содержится в повестке заседания.

Согласно документу, дипломаты рассмотрят текущее "положение дел ... вокруг использования замороженных активов для поддержки восстановления Украины".

Еще одна тема, которая будет поднята постпредами, - плановое продление на 6 месяцев антироссийских санкций в сфере экономики по ситуации на Украине, передает РИА Новости.

Напомним, как сообщал "Вестник Кавказа", глава Европейского совета Шарль Мишель сегодня заявил о растущих сложностях с изобретение новых санкций, направленных против России.