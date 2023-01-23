Северная Осетия становится крупнейшим поставщиком семян

23 янв. 20:47

В Северной Осетии заработал крупнейший в Европе Северо-Кавказский селекционно-семеноводческий центр для производства оригинального картофеля

Новый центр - самый крупный не только в России, но и в Европе, сообщил заместитель министра сельского хозяйства РФ Иван Лебедев.

"Мы сегодня имеем рекордный урожай в 150 млн т зерна, которых не было и в советское время. Мы сегодня работаем по высоким технологиям и сумели сформировать качественную палитру финансовых инструментов", - рассказал замминистра, передает ТАСС.

Центр в состоянии обеспечить пятую часть потребностей страны в семенах картофеля, тогда как еще недавно 75% семян картофеля шли из-за границы. Комплекс создан ООО "Фат-агро".

Напомним, "Вестник Кавказа" ранее сообщал о том, что Ингушетия в минувшем году собрала 53 тыс т картофеля, что позволило региону полностью обеспечить себя картофелем собственного производства.