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Цены на нефть берут курс на декабрь

Цены на нефть берут курс на декабрь

Сегодня вечером мировые цены на нефть снова устремились вверх

Стоимость марки Brent на вечерних торгах впервые с 1 декабря прошлого года превысила $89 за баррель.

Цена мартовских фьючерсов на нее выросла на 1,34%, временами превышая $89, вслед за ней поднялись цены и на нефть WTI – она выросла на 0,82%, до $82,31 за баррель, передает РИА Новости.

Росту нефти помогает падение курса доллара, оно снижается на 0,03%, до 101,98 пункта. Это обусловливает рост спроса на сырьевые товары, в том числе и на нефть.

Причина этого – снятие опасений по поводу рецессии, из-за чего доллар слабеет, и это помогает нефти. Если новые данные о состоянии мировой экономики будут оптимистичными, тенденция к росту продолжится, - полагают эксперты.

Напомним, ранее "Вестник Кавказа" сообщил, что минувший 2022 год был отмечен значительными колебаниями цен на нефть, в основном вызванными геополитическими событиями. Этот год, похоже, будет поспокойнее в этом плане.

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