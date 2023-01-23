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Туристы будут платить курортный сбор на территории всего Ставрополья

Туристы будут платить курортный сбор на территории всего Ставрополья

Курортный сбор необходимо взимать на территории всего Ставропольского края, а не только в городах-курортах, как сейчас, заявил глава региона Владимир Владимиров.

По его словам, туристические услуги может предоставлять фактически весь край, и широкое распространение курортного сбора даст возможность направлять дополнительные деньги на развитие инфраструктуры для туристов по всему Ставрополью.

Поэтому Владимиров рекомендовал руководству всех территорий, куда приезжают на отдых туристы, в срок до 10 февраля подготовить заявки на участие в эксперименте по сбору, причем уточнил, что ставка его может быть и ниже, чем в городах-курортах.

Напомним, как сообщал ранее "Вестник Кавказа", 22 декабря прошлого года депутаты краевой думы продлили эксперимент по взиманию сбора в курортных городах до конца 2024 года и увеличили его размер до 100 рублей в сутки.

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