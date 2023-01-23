IT-парк с 450 рабочими местами создадут в Кабардино-Балкарии

23 янв. 20:24

В Кабардино-Балкарии планируется создать IT-парк, проект активно прорабатывается, рассказал глава республики Казбек Коков в своем канале в Telegram по итогам встречи с руководителем Минцифры Максутом Шадаевым.

"Предполагается создание около 450 вакансий для IТ-специалистов", - подчеркнул Коков.

По словам главы КБР, ведется работа с инвесторами, а также теми, кто хотел бы стать резидентами парка.

Напомним, как сообщал "Вестник Кавказа", о планах по созданию IT-парка ранее заявлял глава Ингушетии Махмуд-Али Калиматов.