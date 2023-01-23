Армянки в армии: популизм или борьба с патриархальным менталитетом

23 янв. 19:37

Идею вооружить женщин для укрепления армянской армии в Ереване пытались воплотить в жизнь еще летом 2020 года, до начала второй Карабахской войны. Потом, в ходе 44-дневной войны, жесткой риторикой и несколькими популистскими шагами, вроде создания женского отряда "Эрато", отметилась жена премьера Никола Пашиняна Анна Акопян. Тогда в Армении даже проходила подготовку первая женская рота для участия в боевых действиях на азербайджанской территории.

И вот теперь в Минобороны Армении взялись за подготовку законопроекта, призванного расширить участие женщин-добровольцев в Вооруженных силах.

Армянская армия находится в кризисе после поражения в 2020 году. Одни говорят, что женщины в армии помогут улучшить ситуацию с безопасностью; другие уверены, что в патриархальной среде обеспечить гендерное равенство будет сложно.

Как отмечает Eurasianet, инициатива была представлена 11 января заместителем министра обороны Арманом Саргсяном:

Минобороны организовало курсы стрельбы для женщин, и результаты приятно удивили руководство оборонного ведомства. Принимая во внимание эти и другие факторы, было решено начать обсуждения соответствующих законодательных инициатив.

Обязательную воинскую повинность в Армении несут мужчины 18-27 лет. Служат они два года. Женщины же пока только контрактницы. В 2019 году они составляли около девяти процентов от общего числа контрактников.

Армейская реформа не идет

Что касается реформы армии, начатой после поражения в 44-дневной войне и рассчитанной на пять лет, то презентуя ее, Пашинян объяснил необходимость привлечения женщин тем, что они составляют большинство населения Армении и нужно максимально использовать этот потенциал. Правда, с тех пор прошло уже два года, а концепция реформирования армии так и не была принята, и лишь в марте прошлого года в Минобороны объявили о формировании женской стрелковой роты.

Справедливости ради стоит сказать, что армейской верхушке сейчас не до реформ – там заняты кадровыми перестановками. Уже трижды менялись и министр обороны, и начальник Генштаба. Жесткий конфликт произошел, когда зимой 2021 года к требованию оппозиции об отставке Пашиняна присоединилось высшее армейское руководство во главе с бывшим начальником Генштаба Оником Гаспаряном, который в конечном счете был уволен.

Армию думали перестроить по российским стандартам, но ввиду ряда известных обстоятельств идею реализовать не удалось. Кроме того, предполагалось увеличение состава ВС и ослабление ограничений на владение оружием для гражданских лиц. При этом возникли проблемы с перевооружением: Пашинян сетовал на то, что не может получить вооружения от союзников даже после того, как им заплатили. Тогда он не назвал этих союзников, но сложно было не догадаться, что речь идет о России.

От традиций не уйти

"Женщинам-командирам нужно прикладывать в два-три раза больше усилий, чтобы подчиненные мужчины относились к ней серьезно, слушались ее и выполняли команды", - сетует женщина-офицер, уволившаяся из армию после десяти лет службы.

Военный эксперт и бывший руководитель офис Совета безопасности Армении Армине Маргарян, выступившая соавтором опубликованного в июне исследования о военной реформе, сказала Eurasianet, что "традиция" гендерной дискриминации усложняет жизнь женщин в армии и препятствует их профессиональному росту. Это объясняется предрассудками начальников-мужчин. Маргарян требует от властей обеспечить условия для эффективного привлечения женщин на военную службу, а также поощрять их участие в принятии решений на всех уровнях и выполнять социальные гарантии. По ее мнению, избежать влияния патриархальных традиций поможет формирование полностью женских подразделений, таких, какие Минобороны Армении формировало в 2017 году для участия в миротворческих миссиях НАТО в Косово, Афганистане, а также в Ливане.

А что же Анна Акопян – главный инициатор женского присутствия в войсках? В сентябре 2020 года она обнародовала программу для женщин в возрасте 18-27 лет, отметив, что после прохождения 45-дневного курса начальной военной подготовки девушки, показавшие наилучшие результаты, смогут поступить на службу в армию. Жена премьера нередко постила фото в военной форме, но после поражения в войне забыла о своей идее.