Спецпредставитель Евросоюза встретился с Пашиняном, Мгером и Арменом Григорянами

23 янв. 19:18

Спецпредставитель ЕС по Южному Кавказу Тойво Клаар сегодня в Ереване провел ряд встреч с руководством Армении.

В разговоре с премьер-министром Николом Пашиняном они обсудили ситуацию в регионе и сотрудничество по линии Армения-ЕС, обратили внимание на важность размещения на границе АР и РА новой гражданской миссии Евросоюза, которая, по их мнению, будет способствовать стабильности и безопасности в регионе.

С вице-премьером Мгером Григоряном Клаар обсудил ситуацию на Лачинской дороге. На переговорах также шла речь о вопросах развития региона.

Еще одну встречу Клаар провел с секретарем Совбеза Армении Арменом Григоряном.

Визит европейского дипломата в Армению завершен, теперь он направляется в Азербайджан.

Напомним, как сообщал "Вестник Кавказа", о намерении Клаара посетить Азербайджан в ближайшее время сообщил его пресс-секретарь Анри Дюкенн.