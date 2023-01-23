Жители турецкого Батмана вышли на митинги в защиту Корана

23 янв. 19:15

Население Турции массово выступает против сожжения Корана в столице Швеции

В турецком Батмане прошли многотысячные митинги протеста против сожжения Корана перед посольством Турции в Стокгольме, передает Telegram-канал DoğruHaber.

Демонстративное сожжение Корана было акцией ультраправого шведского политика Расмуса Палудана, который возглавляет антиисламскую партию "Жесткий курс".

Партия требует запрета ислама и депортации из Швеции всех "незападных лиц, которым предоставлено убежище".

Молитву в 90 тысячах мечетей Турции накануне посвятили защите Корана, а первые лица Турции осудили антитурецкую демонстрацию в Стокгольме.

Напомним, как ранее сообщал "Вестник Кавказа", публичное сожжение Корана, произошедшее у турецкого посольства в Стокгольме во время политической акции протеста 21 января, резко осудили министерства иностранных дел, духовные и политические деятели ряда государств.