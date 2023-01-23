Узбекистан скоро снова начнет поставлять электричество в Афганистан

23 янв. 18:52

Поставки электричества из Узбекистана в Афганистан, прекратившиеся из-за сильных морозов 14 января, планируется возобновить послезавтра, рассказали в Минэнерго Руз.

В министерстве объяснили, что электричество перестало направляться в Афганистан из-за нехватки дефицита топлива и ряда неисправностей, несмотря на которые необходимо было поддерживать стабильное энергоснабжение жителей Узбекистана.

Сейчас, указали в Минэнерго, все неполадки ликвидированы.

"25 января поставки электроэнергии в эту страну планируется возобновить", - уточнили в министерстве.

Напомним, как сообщал ранее "Вестник Кавказа", из-за аномально сильных морозов в Узбекистане пришлось остановить некоторые виды транспортных перевозок, в том числе международные автобусные рейсы в Россию, были прекращены поставки газа оптовым потребителям.