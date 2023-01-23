Коронавирус в КБР набирает силу

23 янв. 18:50

Медики Кабардино-Балкарии приняли решение на треть нарастить коечный фонд в ковид-госпиталях

Только за последнюю неделю коечный фонд в ковид-госпиталях Кабардино-Балкарии (КБР) вырос больше чем на треть – на 37%, - рассказали в оперативном штабе республики.

Работники здравоохранения региона приняли такое решение из-за роста числа заболевших – на сегодняшний день в республике выявлено 73 тыс 772 случая COVID-19, в том числе 19 - за последние сутки, - передает "Интерфакс".

В госпиталях для больных развернуто 26 коек, на лечении в медучреждениях находятся 19 пациентов.

Напомним, как ранее сообщал "Вестник Кавказа", за минувшие сутки в России выявили 4 719 новых случаев заражения коронавирусом, из них в Краснодарском крае - 20, в Ставропольском крае - 3, в Крыму - 27, в Дагестане - 9, в Кабардино-Балкарии - 19, в Адыгее - 1, в Карачаево-Черкесии - 4, в Чечне - 7, в Северной Осетии - 0, в Ингушетии - 1.