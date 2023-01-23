СМИ: метро Софии отказывается от российских составов

23 янв. 18:32

"Русские линии" метро Софии отказываются от составов российского производства из-за санкций против РФ

Метрополитен столицы Болгарии Софии больше не будет закупать российские составы из-за европейских санкций против РФ, они не будут ходить и на так называемых "русских линиях", - пишет "Дневник".

Софийское метро планирует провести тендер на 16 новых поездов, восемь из которых будут ходить на "русских линиях", оборудованных российской автоматикой, однако российские компании в нем участвовать не будут.

"Сумма тендера - 250 млн левов ($140 млн), но европейский регламент требует, чтобы более 50% товаров производилось в ЕС, а в связи с санкциями против России ее компании не могут выставлять свои кандидатуры", - заявил изданию исполнительный директор софийского метрополитена Стоян Братоев, передает РИА Новости.

Новые составы для "русских линий" должны быть совместимыми с ее автоматикой и не требовать установки дополнительного стационарного оборудования, но российскими они быть не могут, что вынуждает производителей разработать специальный блок управления.

Сейчас в софийском метро ходят российские поезда "Русич", которые имеют много импортных комплектующих.

Напомним, как ранее сообщал "Вестник Кавказа", с 2024 по 2025 год метро Москвы получит свыше 500 новых вагонов – у российской столицы сформирован долгосрочный и четкий план по обновлению подвижного состава и поставкам поездов на новые линии, поэтому темпы обновления в столице на данный момент являются одними из самых быстрых в мире, - сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов.