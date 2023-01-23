Источник сообщил о выписке Назарбаева из больницы

23 янв. 18:31

Экс-президента Казахстана Нурсултана Назарбаева, которому недавно сделали операцию на сердце, выписали из национального научного кардиологического центра в Астане. Об этом сообщил осведомленный источник в городских медицинских кругах.

"Пациента выписали", - приводит его слова РИА Новости.

Никаких деталей источник озвучивать не стал.

Напомним, как сообщал ранее "Вестник Кавказа", 20 января пресс-секретарь Назарбаева Айдос Укибай рассказал, что операция на сердце у 82-летнего бывшего президента прошла успешно, и жизни политика ничто не угрожает.