Глава НАТО провел переговоры с Мирзояном

23 янв. 17:59

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг провел переговоры с министром иностранных дел Армении Араратом Мирзояном - встреча прошла в Брюсселе, куда армянский дипломат прибыл сегодня с рабочим визитом.

Участники встречи обсудили урегулирование между Азербайджаном и Арменией, а также акцию азербайджанских экоактивистов на Лачинской дороге.

Армянский дипломат также представил генсеку Североатлантического альянса текущее состояние урегулирования армяно-турецких отношений.

Мирзоян и Столтенберг выразили удовлетворение состоянием политического диалога, поговорили о текущих и будущих проектах.

Напомним, как сообщал ранее "Вестник Кавказа", о поездке армянского министра в штаб-квартиру НАТО стало известно 20 января. В Брюсселе он также встретится с главой европейской дипломатии Жозепом Боррелем и другими высокопоставленными чиновниками.