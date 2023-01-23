Темой саммита ЕС в Стамбуле станет украинский кризис

23 янв. 17:59

Участники встречи, которая пройдет в Стамбуле 22 февраля, обсудят последствия украинского кризиса

Представители стран Евросоюза 22 февраля соберутся на саммит в Стамбуле, темой которого станут последствия кризиса на Украине, заявил глава делегации ЕС в Турции Николаус Мейер-Ландрут.

"Саммит пройдет в Стамбуле... На него также приглашен представитель украинского правительства", - цитирует чиновника турецкое информационное агентство Anadolu.

Напомним, как ранее сообщал "Вестник Кавказа", Турция рассчитывает на открытие гуманитарного коридора между Россией и Украиной при посредничестве Анкары, - заявил турецкий омбудсмен Шереф Малкоч.