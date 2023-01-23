Совет ЕС одобрил отправку в Армению долгосрочной миссии

23 янв. 17:30

Сегодня окончательно решилась судьба долгосрочной гражданской миссии Европейского союза в Армении: Совет ЕС дал "добро" на ее отправку в РА.

Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель по этому поводу заявил, что создание европейской миссии в республике "открывает новый этап в деятельности ЕС на Южном Кавказе".

Он заверил, что Брюссель будет пoследовательно помогать процессу деэскалации, будучи приверженным тесному сотрудничеству с Баку и Ереваном, конечная цель которого - "устойчивый мир в регионе".

Известно, что миссия, в соответствии с запросом Армении, будет патрулировать границу Армении с Азербайджаном - эта информация поможет ЕС понять ситуацию на местах. Кроме того, она призвана помогать посредническим усилиям под эгидой председателя Евросовета Шарля Мишеля, передает .

Мандат миссии составит два года, ее оперативный штаб будет базироваться в Армении. Уже известно и имя командующего гражданской операцией - Стефано Томат, а кандидатуру непосредственно главы миссии, который будет руководить действиями на местах, выберут в ближайшем будущем.

Напомним, как сообщал "Вестник Кавказа", о намерениях Брюсселя отправить новую миссию в Армению на два года стало известно 17 января.