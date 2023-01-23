Знания - ремнем

23 янв. 17:30

Учитель из Усть-Лабинска вбивал в учеников знания поркой

Кубанские правоохранители отстранили от работы учителя из Усть-Лабинска после того, как установили, что он порол школьников перед всем классом, - сообщили в прокуратуре Краснодарского края.

На видео, ставшем вирусным в сети, преподаватель у школьной доски бьет ремнем двоих учеников – каждому из них досталось по пять ударов.

"В настоящее время педагог отстранен от работы", - рассказали в надзорном ведомстве, передает РИА Новости.

Сейчас правоохранителями проводится проверка всех обстоятельств в противоправных действиях учителя по заявлению представителя управления образования.

Напомним, как ранее сообщал "Вестник Кавказа", ранее на Ставрополье на преподавателя было открыто уголовное дело после того, как один из его учеников пришел домой со следом от удара плетью.