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Акар предупредил Швецию о вето на членство в НАТО после сожженного Корана

Акар предупредил Швецию о вето на членство в НАТО после сожженного Корана

Турция может использовать право вето на членство Швеции в НАТО, сообщил министр национальной обороны страны Хулуси Акар после недавнего сожжения Корана в Стокгольме лидером датской ультраправой партии "Жесткий курс" Расмус Палудан.

Коран политик сжег в субботу у посольства Турции в Стокгольме. В МИД Турции отметили, что данная акция показывает уровень исламофобии, расизма и дискриминации в Европе.

"Если дело пойдет таким образом, наше отношение будет очень четким и ясным", - отметил Акар, его слова приводит телеканал A Haber.

Заявки Швеции и Финляндии на вступление в НАТО не ратифицировали только Турция и Венгрия.

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