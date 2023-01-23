Акар предупредил Швецию о вето на членство в НАТО после сожженного Корана

23 янв. 16:57

Турция может использовать право вето на членство Швеции в НАТО, сообщил министр национальной обороны страны Хулуси Акар после недавнего сожжения Корана в Стокгольме лидером датской ультраправой партии "Жесткий курс" Расмус Палудан.

Коран политик сжег в субботу у посольства Турции в Стокгольме. В МИД Турции отметили, что данная акция показывает уровень исламофобии, расизма и дискриминации в Европе.

"Если дело пойдет таким образом, наше отношение будет очень четким и ясным", - отметил Акар, его слова приводит телеканал A Haber.

Заявки Швеции и Финляндии на вступление в НАТО не ратифицировали только Турция и Венгрия.