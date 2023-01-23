В Ставропольском крае осудили за взятку в 3,5 млн рублей двух экс-сотрудников полиции

23 янв. 16:42

Суд в Ставропольском крае признал бывших полицейских и экс-заместителя главы администрации Новоалександровского городского округа виновными в коррупционных преступлениях. Экс-полицейских приговорили к 8,5 года колонии каждый, чиновник получил условный срок.

В Ставропольском крае вынесли приговор в отношении двух бывших сотрудников полиции и экс-заместителя главы администрации Новоалександровского городского округа, виновных в коррупционных преступлениях. Об этом сообщили в следственном управлении СК РФ по региону.

По данным следствия, с сентября 2020 по февраль 2021 года полицейские через заглавы администрации Новоалександровского городского округа путем вымогательства получили от руководителя коммерческой организации взятку в 3,5 млн рублей за непривлечение его к уголовной ответственности за хищение бюджетных средств при выполнении работ по благоустройству общественной территории этого округа.

Суд приговорил бывших полицейских к 8,5 годам колонии режима и 4,5 млн рублей штрафа. Им также запрещено занимать должности в правоохранительных органах в течение 4 лет.

Замглавы администрации округа назначено наказание в виде 7,5 года лишения свободы условно и штрафом в размере 2,5 млн рублей с лишением права занимать должности в органах власти и местного самоуправления сроком на 2 года.