МИД России: совместные проекты с ЕЭК ООН разрабатывались в интересах Южного Кавказа и Центральной Азии

23 янв. 16:45

Россия занималась совместными проектами с Европейской экономической комиссией ООН в интересах стран Центральной Азии и Южного Кавказа, отказ от взносов в организацию стал вынужденным, в будущем они могут возобновиться, сообщает МИД РФ.

Российское правительство 17 января одобрило отказ от взносов в ЕЭК ООН.

«С сожалением отмечаем, что от недружественных действий ЕС и США пострадали авторитет и эффективность комиссии, а также государства Центральной Азии и Закавказья - основные получатели российского содействия. Именно в их интересах разрабатывались и выполнялись наши совместные проекты с ЕЭК ООН»,- информирует МИД.

В ведомстве отметили, что отказ от взносов вынужденный и связан с деструктивной Запада.

«Готовы будем вернуться к практике внесения российских добровольных взносов в ЕЭК ООН после восстановления уважительного и конструктивного межгосударственного диалога на площадке комиссии», - говорится в сообщении.