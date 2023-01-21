В КЧР заработало производство гипсокартонных листов

21 янв. 16:43

Сегодня на Хабезском гипсовом заводе в Карачаево-Черкессии заработала новая производственная линия по изготовлению гипсокартонных листов, - говорится в сообщении на сайте правительства РФ.

В церемонии запуска линии приняли участие вице-премьер - глава Минпромторга РФ Денис Мантуров и глава республики Рашид Темрезов. В ходе визита Мантуров ознакомился с выставочной экспозицией продукции промышленных предприятий и провел двустороннюю встречу с главой КЧР, - передает ТАСС.

Проектная мощность новой линии - 15 млн кв м в год, в проект инвестировано 1,35 млрд рублей.

"Открытие нового производства гипсокартонных листов закроет не только потребности в этом виде строительных материалов самой КЧР, но и скорректирует баланс всего Северо-Кавказского федерального округа по обеспеченности этим видом продукции. Особым преимуществом данного проекта является близость качественной сырьевой базы - карьера гипсового камня, что является серьезным конкурентным преимуществом Хабезского гипсового завода по цене и по качеству. Я считаю, при грамотном использовании всех возможностей предприятие реализует серьезный потенциал и по поставкам своей продукции в другие регионы страны", - сказал на церемонии открытия Мантуров.

"Наши предприятия плотно сотрудничают с федеральным и региональным фондами развития промышленности, пользуются мерами поддержки. Впереди новый этап нашего сотрудничества. Уверен, нас ждет в этом году открытие новых промышленных площадок и производственных линий, что не только укрепит социально-экономическую ситуацию в КЧР, но и сделает российскую экономику более устойчивой к новым вызовам", - отметил Рашид Темрезов.