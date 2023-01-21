Европейские газохранилища выдали потребителям пятую часть своего газа

21 янв. 16:14

Уровень заполненности подземных хранилищ газа (ПХГ) в Европе опустился ниже 80%. свидетельствуют данные Ассоциации операторов газовой инфраструктуры Европы (Gas Infrastructure Europe, GIE).

Общий объем газа в ПХГ региона, по данным на утро 20 января, составляет около 86,5 миллиарда кубометров, следует из информации на сайте GIE. Газохранилища в Европе заполнены на 79,49% (–0,59 процентного пункта за сутки), - сообщает Прайм.

Впрочем, как считают в ЕС, запасы находятся на высоком уровне: в начале прошлого года показатель был ниже 50%.

Напомним, за восемь месяцев прошлого года поставки российского газа в Евросоюз сократились на 80%. Сейчас регион значительно нарастил поставки СПГ из США.