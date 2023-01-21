РУС ENG
Карабахское возрождение Северный кавказ Кавказская геополитика
Новости Анализ Видео

Европейские газохранилища выдали потребителям пятую часть своего газа

Европейские газохранилища выдали потребителям пятую часть своего газа

Уровень заполненности подземных хранилищ газа (ПХГ) в Европе опустился ниже 80%. свидетельствуют данные Ассоциации операторов газовой инфраструктуры Европы (Gas Infrastructure Europe, GIE).

Общий объем газа в ПХГ региона, по данным на утро 20 января, составляет около 86,5 миллиарда кубометров, следует из информации на сайте GIE. Газохранилища в Европе заполнены на 79,49% (–0,59 процентного пункта за сутки), - сообщает Прайм.

Впрочем, как считают в ЕС, запасы находятся на высоком уровне: в начале прошлого года показатель был ниже 50%.

Напомним, за восемь месяцев прошлого года поставки российского газа в Евросоюз сократились на 80%. Сейчас регион значительно нарастил поставки СПГ из США.

1000 просмотров
Поделиться:
Распечатать:
Подписывайтесь на наш Телеграм канал

РЕКЛАМА

ТАКЖЕ ПО ТЕМЕ

Лента новостей

Видео

English version