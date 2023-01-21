Премьер Дагестана выпустил в свет книгу

21 янв. 15:59

Председатель правительства Дагестана Абдулмуслим Абдулмуслимов и завотделом животноводства Федерального аграрного научного центра республики Абдусалам Хожоков написали книгу "Овцеводство Дагестана. Прошлое – настоящее – будущее".

Авторы в своей работе отмечают роль овцеводства в жизни дагестанцев в разные периоды, рассказывают о том, как сфера деятельности сказалась на уровне жизни и социальном самочувствии жителей Дагестана.

Стоит добавить, что Абдулмуслимов начал свою трудовую деятельность в 1983 году с должности зоотехника колхоза. В 2018-2019 годах возглавлял Минсельхозпрод Дагестана.