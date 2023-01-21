Борьбу с туберкулезом усилят в Узбекистане

21 янв. 15:02

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев подписал постановление "О мерах по дальнейшему развитию службы фтизиатрии и пульмонологии в 2023–2026 годах".

Согласно документу, для увеличения охвата больных в регионах в составе районных многопрофильных центральных поликлиник будут организованы фтизиопульмонологические отделения.

Для диагностики и лечения нарушений качества ночного сна и дыхательной функции появятся центры "Апноэ сна".

Также власти страны предусматривают доведение ежегодно, начиная с 2023 года, числа скрининговых обследований на латентную туберкулезную инфекцию (до 1 млн), охват лечением лиц с латентной туберкулезной инфекцией (до 21 тыс), охват экспресс генно-молекулярной диагностикой (до 120 тыс исследований), обеспечение лекарственными средствами (до 18 тыс больных туберкулезом).