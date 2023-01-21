Главная Фото На ВДНХ отпраздновали китайский Новый год (фоторепортаж) 21 янв. 15:11 "Вестник Кавказа" На ВДНХ отпраздновали китайский Новый год. «Синь Ньян Хао!», что в переводе с китайского означает «С Новым годом!». 420 просмотров Фото Россия Культура Общество Китай Новый год ВДНХ Китайский Новый год Праздники Ещё ... Поделиться: Распечатать: Подписывайтесь на наш Телеграм канал РЕКЛАМА Лента новостей 15:02 Борьбу с туберкулезом усилят в Узбекистане 14:50 В России назвали дату первого в 2023 году космического пуска 14:40 Ильхам Алиев поздравил Си Цзиньпина с китайским Новым годом 14:23 Высокий интерес к Году русского языка проявился в Узбекистане 14:16 Водитель-новичок покалечил четверых жителей Ставрополья 13:58 На выставке в Дагестане представлены национальные костюмы 13:42 Полет на воздушном шаре в горах Сочи едва не обернулся трагедией 13:24 Голикова: ситуация на рынке труда в России стабилизировалась 13:10 В Дагестане увековечат память погибших в Ботлихе десантников 12:59 Москва останется по-новогоднему нарядной до весны Видео В посольстве Азербайджана в Москве почтили память жертв "Чёрного января" Перевал. Живопись Сергея Опульса в Музее Востока Россия осталась единственным посредником между Азербайджаном и Арменией Инфоповод. Азербайджан и Армения. Давос 2023. Индия больше Китая. Умер Вахтанг Кикабидзе ЛАВРОВ. Армения и Азербайджан. Лачинский коридор. ОДКБ Владимир Путин: у сотрудничества с нацистами не может быть никакого оправдания