РУС ENG
Карабахское возрождение Северный кавказ Кавказская геополитика
Новости Анализ Видео

На ВДНХ отпраздновали китайский Новый год (фоторепортаж)

"Вестник Кавказа"

На ВДНХ отпраздновали китайский Новый год.

«Синь Ньян Хао!», что в переводе с китайского означает «С Новым годом!».

На ВДНХ отпраздновали китайский Новый год (фоторепортаж)
На ВДНХ отпраздновали китайский Новый год (фоторепортаж)
На ВДНХ отпраздновали китайский Новый год (фоторепортаж)
На ВДНХ отпраздновали китайский Новый год (фоторепортаж)
На ВДНХ отпраздновали китайский Новый год (фоторепортаж)
На ВДНХ отпраздновали китайский Новый год (фоторепортаж)
На ВДНХ отпраздновали китайский Новый год (фоторепортаж)
На ВДНХ отпраздновали китайский Новый год (фоторепортаж)
На ВДНХ отпраздновали китайский Новый год (фоторепортаж)
На ВДНХ отпраздновали китайский Новый год (фоторепортаж)
На ВДНХ отпраздновали китайский Новый год (фоторепортаж)
На ВДНХ отпраздновали китайский Новый год (фоторепортаж)
На ВДНХ отпраздновали китайский Новый год (фоторепортаж)
На ВДНХ отпраздновали китайский Новый год (фоторепортаж)
На ВДНХ отпраздновали китайский Новый год (фоторепортаж)
На ВДНХ отпраздновали китайский Новый год (фоторепортаж)
На ВДНХ отпраздновали китайский Новый год (фоторепортаж)
420 просмотров
Поделиться:
Распечатать:
Подписывайтесь на наш Телеграм канал

РЕКЛАМА

Лента новостей

Видео

English version