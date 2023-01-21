Ильхам Алиев поздравил Си Цзиньпина с китайским Новым годом

21 янв. 14:40

Президент Азербайджана Ильхам Алиев направил поздравительную телеграмму председателю КНР Си Цзиньпину.

"От своего имени и от имени народа Азербайджана рад сердечно поздравить и передать наилучшие пожелания Вам и в Вашем лице дружественному народу Китая по случаю наступающего Праздника Весны", - говорится в тексте.

Он отметил, что праздник, знаменующий приход Нового года по китайскому календарю, является ярким воплощением философии жизни, выдержавшей испытание тысячелетиями.

"Желаю, чтобы этот весенний праздник, приносящий природе новый облик и возрождение, а людям - вдохновение, подарил приятные дни, благополучие и достаток Вашему дружественному народу и стране", - подчеркнул глава государства.

Также Ильхам Алиев выразил свою решимость успешно развивать и расширять отношения и эффективное двустороннее сотрудничество.

"Желаю Вам крепкого здоровья, счастья и успехов, дружественному народу Китая - постоянного процветания!", - заключил президент Азербайджана.