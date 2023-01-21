Высокий интерес к Году русского языка проявился в Узбекистане

21 янв. 14:23

К запланированным совместным мероприятиям в рамках Года русского языка проявляется в Узбекистане, сообщает пресс-служба представительства Россотрудничества в стране.

Там отметили, что в онлайн-формате прошел международный экспертный брифинг "Год русского языка в Центральной Азии". В нем участвовали эксперты, члены общественных организаций и академического сообщества России, Казахстана, Кыргызстана и Узбекистана.

"Координатор образовательных программ Русского дома в Ташкенте Ирина Сульжина рассказала коллегам о проектах, которые успешно реализуются на территории Республики Узбекистан, а также отметила высокую заинтересованность в запланированных совместных мероприятиях в 2023 году", - сказано в сообщении.