Водитель-новичок покалечил четверых жителей Ставрополья

21 янв. 14:16

Неопытный водитель из Прохладного допустила ДТП на Ставрополье, сообщает сообщает пресс-служба ГИБДД по краю.

"По предварительным данным, 20 января около 14:40 вблизи села Степновского водитель автомобиля Kia Rio не справилась с управлением и съехала с дороги в дерево", - сказано в сообщении.

В больницу с серьезными повреждениями были доставлены 33-летняя водитель и четверо пассажирок иномарки, включая 10-летнюю девочку.

В УГИБДД заявили, что водитель получила права всего два месяца назад. Начата проверка.