РУС ENG
Карабахское возрождение Северный кавказ Кавказская геополитика
Новости Анализ Видео

Водитель-новичок покалечил четверых жителей Ставрополья

Водитель-новичок покалечил четверых жителей Ставрополья

Неопытный водитель из Прохладного допустила ДТП на Ставрополье, сообщает сообщает пресс-служба ГИБДД по краю. 

"По предварительным данным, 20 января около 14:40 вблизи села Степновского водитель автомобиля Kia Rio не справилась с управлением и съехала с дороги в дерево", - сказано в сообщении.

В больницу с серьезными повреждениями были доставлены 33-летняя водитель и четверо пассажирок иномарки, включая 10-летнюю девочку. 

В УГИБДД заявили, что водитель получила права всего два месяца назад. Начата проверка.

980 просмотров
Поделиться:
Распечатать:
Подписывайтесь на наш Телеграм канал

РЕКЛАМА

ТАКЖЕ ПО ТЕМЕ

Лента новостей

Видео

English version