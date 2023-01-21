На выставке в Дагестане представлены национальные костюмы 

21 янв. 13:58

В махачкалинском музее "Дагестанский аул" открылась выставка художницы Дианы Гамзатовой, где представлены 56 традиционных женских костюмов, отражающих материальную культуру Дагестана, сообщает пресс-служба музея.

Автор эскизов в своей работе использовала большой историко-этнографический материал, собранный в научной литературе, архивных документах, музейных собраниях, у живых носителей традиционной культуры, и, конечно, отталкиваясь от работ своих предшественников.

Посетить экспозицию можно в будни с 10:00 до 17:30.