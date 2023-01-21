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На выставке в Дагестане представлены национальные костюмы 

На выставке в Дагестане представлены национальные костюмы 

В махачкалинском музее "Дагестанский аул" открылась выставка художницы Дианы Гамзатовой, где представлены 56 традиционных женских костюмов, отражающих материальную культуру Дагестана, сообщает пресс-служба музея. 

Автор эскизов в своей работе использовала большой историко-этнографический материал, собранный в научной литературе, архивных документах, музейных собраниях, у живых носителей традиционной культуры, и, конечно, отталкиваясь от работ своих предшественников. 

Посетить экспозицию можно в будни с 10:00 до 17:30. 

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