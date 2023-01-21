В Дагестане увековечат память погибших в Ботлихе десантников

21 янв. 13:10

Памятник воинам-десантникам, павшим в боях в селе Ботлих в 1999 году, возведут в Дагестане, сообщает пресс-служба правительства республики.

План-проект монумента подготовил выпускник архитектурно-строительного факультета ДГТУ, выходец из Ботлихского района. Работа посвящена событиям августа 1999 года, когда во время боев на горе "Ослиное ухо" погибли свыше 20 десантников.

Мемориальный комплекс планируется расположить юго-западнее села Ботлих, в 3 км от села Шодрода.

Премьер Дагестана Абдулмуслим Абдулмуслимов одобрил инициативу и поручил подготовить презентацию для представления главе республики Сергею Меликову.