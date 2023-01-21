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Москва останется по-новогоднему нарядной до весны

Москва останется по-новогоднему нарядной до весны

В Москве новогодние световые элементы решили оставить до весны, сообщил заместитель мэра столицы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков.

"После окончания праздников убрали с улиц более тысячи елей, плакаты и некоторые объемно-декоративные элементы. Принято решение, как и в прошлые годы, оставить до весны на улицах и в парках световые украшения, они служат дополнительным источником освещения и создают хорошее настроение у жителей и гостей столицы", - рассказал Бирюков.

В Москве в этом году для украшения использовали более 4 тыс декоративных конструкций, все они на светодиодах и являются энергосберегающими.

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