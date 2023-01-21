Антитурецкие демонстрации в Стокгольме отменили визит министра обороны Швеции в Анкару

21 янв. 12:06

Турецкое руководство отменило намеченный на 27 января приезд главы шведской Минобороны Пола Йонсона в Анкару из-за антитурецких демонстраций в Стокгольме, сообщил министр обороны Турции Хулуси Акар.

"Мы с сожалением наблюдаем, что в результате этих отвратительных действий против нашего президента и Турции не было принято никаких мер. Поэтому на данный момент важность и смысл визита министра обороны Швеции Йонсона в Турцию 27 января больше не имеет никакого значения. По этой причине мы отменили визит", - приводит его слова ТАСС.

Глава турецкого оборонного ведомства подчеркнул, что Анкара по-прежнему требует от Хельсинки и Стокгольма выполнения Мадридского меморандума, подписанного летом прошлого года.

Также он рассказал о проведенных контактах с главой Пентагона Ллойдом Остиным и другими министрами обороны стран НАТО на авиабазе Рамштайн. "На встрече мы еще раз убедились в решительной поддержке Министерством обороны США Турции в вопросе поставок самолетов Анкаре ", - добавил Акар.

Ранее в Швеции прошла акция в поддержку Рабочей партии Курдистана (признана в Турции террористической), в ходе которой у здания ратуши Стокгольма была подвешена за ноги кукла, напоминающая президента Турции Реджепа Таийпа Эрдогана. В Анкаре осудили данную протестную акцию.