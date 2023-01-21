Uzbekistan Airways приобретет 12 самолетов Airbus

Авиакомпания Uzbekistan Airways подписала соглашение на покупку 12 самолетов семейства Airbus, сообщает пресс-служба перевозчика.
Как отметил глава правления компании Илхом Махкамов, подписанный контракт, ставший "новым этапом нашей стратегии по модернизации парка", позволит предлагать пассажирам современные и комфортабельные воздушные суда.
"В то же время эти высокоэкономичные самолеты семейства А320neo помогут еще больше усилить наши позиции в Центральной Азии и значительно расширить карту полетов как внутри региона, так и за его пределами", - сказал он.
Отмечается, что новые лайнеры оснастят двигателями нового поколения и специальными приспособлениями крыла, которые обеспечивают не менее 20% экономии топлива.