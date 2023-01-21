Еще свыше 6 тысяч случаев коронавируса выявили в России

21 янв. 11:04

В России за минувшие сутки выявили 6014 новых случаев заражения коронавирусом.

В Москве новых случаев 1 921, в Санкт-Петербурге - 730, в Подмосковье - 211. В Краснодарском крае - 48, в Ставропольском крае - 59, в Крыму - 29, в Дагестане - 17, в Кабардино-Балкарии - 12, в Адыгее - 1, в Карачаево-Черкесии - 4, в Чечне - 5, в Северной Осетии - 6, в Ингушетии - 3.

Общее число инфицированных в России достигло 21 888 428.

Госпитализированы за сутки 834 человека. Выздоровели за сутки 4586 человек, с начала пандемии - 21 302 505.

Умер за сутки 43 человека, за все время - 394 653.