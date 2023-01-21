Четыре автомобиля и трактор стали участниками ДТП в Сочи

21 янв. 10:21

В сочинском тоннеле столкнулись четыре автомобиля и трактор, есть пострадавший, сообщает пресс-служба ГУ МВД РФ по Краснодарскому краю.

"Сегодня около восьми утра в городе Сочи на автодороге А-148 "Дублер курортного проспекта, 8 тоннель" произошло дорожно-транспортное происшествие с участием пяти транспортных средств. По предварительным данным, в ДТП один пострадавший", - сказано в сообщении.

В ведомстве рассказали, что в настоящее время на месте работают представители ГИБДД, движение перекрыто, в ближайшее время его восстановят.