Лукашенко позвал Си Цзиньпина в Беларусь

21 янв. 10:04

Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил председателя КНР Си Цзиньпина с праздником Весны и пригласил его в гости, сообщает пресс-служба Лукашенко.

"Приглашаю Ваше превосходительство посетить Республику Беларусь, где Вас знают и ценят как настоящего друга и где Вам будет оказан самый теплый и радушный прием", - сказано в телеграмме.

Лукашенко отметил, что Беларусь и Китай добились больших успехов в наращивании двустороннего сотрудничества, напомнив о подписании внушительных пакетов соглашений на полях саммита ШОС.

"Отношения Минска и Пекина вышли на новый уровень всепогодного и всестороннего стратегического партнерства", - констатировал белорусский лидер.