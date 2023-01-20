Фрирайдеров на Эльбрусе предупредили об опасности трещин

20 янв. 23:28

Склоны горы Эльбрус на одноименном курорте в Кабардино-Балкарии остаются крайне опасными для любителей фрирайда, - сообщает телеграм-канал "Эльбрус 07".

«Не забывайте, что вы катаетесь по леднику на котором за пределами маркированных трасс много глубоких трещин: провалитесь - вас никто не найдет!" - говорится в публикации.

Горнолыжникам посоветовали не покидать официальные трассы без гидов по фрирайду и без специального снаряжения.

Напомним, два года назад альпинист на Эльбрусе сорвался в расщелину, и спасателям буквально чудом удалось извлечь его из ледяной ловушки.