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Фрирайдеров на Эльбрусе предупредили об опасности трещин

Фрирайдеров на Эльбрусе предупредили об опасности трещин

Склоны горы Эльбрус на одноименном курорте в Кабардино-Балкарии остаются крайне опасными для любителей фрирайда, - сообщает телеграм-канал "Эльбрус 07".

«Не забывайте, что вы катаетесь по леднику на котором за пределами маркированных трасс много глубоких трещин: провалитесь - вас никто не найдет!" - говорится в публикации.

Горнолыжникам посоветовали не покидать официальные трассы без гидов по фрирайду и без специального снаряжения.

Напомним, два года назад альпинист на Эльбрусе сорвался в расщелину, и спасателям буквально чудом удалось извлечь его из ледяной ловушки.

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